Degryse: “l’ambition de notre gouvernement ne sera pas limitée à la réalité budgétaire”

L’ambition de l’accord de gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sera pas réduite sur l’autel de la réalité budgétaire, a déclaré samedi la ministre-présidente de l’institution francophone, Elisabeth Degryse (Les Engagés).

S’exprimant devant un parterre de personnalités à l’occasion de la Fête de la Communauté française de Belgique réunies dans la salle gothique de l’Hôtel de ville de Bruxelles, Mme Degryse a lancé un appel à la responsabilité des partis autour de la table à Bruxelles pour tenter de s’accorder, au moins sur un budget pour la Région Bruxelles-capitale privée de gouvernement depuis 475 jours.

“Je le dis régulièrement, “la Fédération Wallonie-Bruxelles, trait d’union entre la Wallonie et la Région bruxelloise, a besoin de deux jambes pour danser“, a-t-elle lancé à ce propos. La ministre-présidente s’est voulue très prudente concernant le budget, actualité “qui s’impose à nous comme une réalité difficile“. “L’ensemble du Gouvernement s’y attelle et, non, nous n’en dirons rien tant que les décisions ne sont pas prises. Nous prendrons nos responsabilités afin de garantir les politiques essentielles de la Fédération et nous assumerons, en temps voulu, les choix posés par le Gouvernement. Nous ne nous cacherons pas derrière de faux semblants… tout en étant pédagogues et engagés dans une volonté de dialogue et de concertation“, a-t-elle affirmé.

Passant en revue les différentes compétences de la Fédération, Elisabeth Degryse a insisté sur l’importance de la culture “tellement essentielle à nos sociétés et un rempart essentiel pour préserver notre démocratie, dans un monde en polarisation permanente et accélérée“. Elle a une nouvelle fois félicité Louvain désignée capitale européenne de la Culture 2030 et remercié Molenbeek et Namur, qui étaient aussi candidates. “Je suis profondément convaincue que ces projets ont créé des liens durables et que le travail abattu n’est pas perdu“.

Le président du Parlement de la Fédération, Benoît Dispa (Les Engagés) a quant à lui souhaité que, “dans un esprit fédérateur, la ville lauréate s’associe aux autres villes candidates“. M. Dispa s’est davantage attardé sur la fragilité de la démocratie dans un contexte international et sociétal chahuté. Il a ainsi évoqué la “dérive impérialiste du trumpisme“, “une porte ouverte à l’instauration de régimes illibéraux“. “Dans nos propres débats parlementaires, la nuance des propos se perd dans des stratégies d’affrontement systématique et, en chemin, on perd aussi, hélas, la confiance du citoyen. De proche en proche, cette conflictualité se propage bien au-delà des instances parlementaires, dans toutes les strates de la société. Cette évolution m’inquiète, elle nuit au débat démocratique, elle fragilise nos institutions et nous rapproche du trumpisme, ce fascisme qui vient“, a-t-il ajouté.

À ses yeux, dans ce contexte, le sens de la fête c’est de célébrer nos valeurs fondamentales, celles qui font le ciment de notre Communauté : la démocratie, le parlementarisme, le dialogue, le sens du compromis, la liberté d’expression, le pluralisme, le respect de l’autre. “Pour lutter contre les 3 P, le Populisme, la Polarisation, la Post-vérité, nous avons besoin de toutes les forces vives de notre Communauté. Nous avons besoin d’une presse libre et indépendante, qui exerce son indispensable rôle de contre-pouvoir.” a-t-il notamment épinglé. Mais pour Benoît Dispa, pour lutter contre ces phénomènes, toutes les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent être mobilisées.

La séance académique s’est tenue en présence, notamment, de députés, des ministres du gouvernement de la Fédération, ainsi que de ministres du gouvernement wallon et du gouvernement bruxellois en Affaires courantes (Rudy Vervoort, Bernard Clerfayt, Barbara Trachte). Pour le gouvernement fédéral, on a observé la présence des ministres de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et des Pensions, Jan Jambon (N-VA). La ministre flamande des Media et en charge de Bruxelles, Cieltje Van Achter (N-VA) avait également fait le déplacement.

