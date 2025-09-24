Réduire le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une nécessité “urgente” et “absolue”, selon un rapport d’experts

C’est un rapport qui va immanquablement susciter des réactions: le comité d’experts désigné au printemps dernier par le gouvernement de la FWB pour l’aider à identifier des pistes d’économies vient de rendre son rapport final.

Et dans l’éventail des solutions avancées, certaines risquent de faire parler la poudre: hausse du minerval dans l’enseignement supérieur, modération salariale pour les enseignants ou encore suppression du régime des fins de carrière pour les profs. De la dynamite. Pour ce groupe d’une dizaine d’experts présidé par l’économiste Pierre Crevits (CEO de Dexia) -où l’on retrouve notamment les noms d’Etienne de Calataÿ, Philippe Defeyt ou Jean Hindriks- la reprise en main des finances de la FWB est une nécessité “absolue” et “urgente” vu la situation actuelle.

En déficit chronique depuis des années, l’entité traîne aujourd’hui une dette de 14 milliards d’euros, soit davantage que ses recettes annuelles. La nouvelle majorité MR-Engagés a affiché sa volonté de réduire de 300 millions d’euros le déficit actuel d’ici 2029. Mais pour le groupe d’experts, il ne s’agit là que d’une première étape, insuffisante pour éviter un “emballement insoutenable de la dette”. “Sans correction substantielle, la trajectoire budgétaire actuelle mettra en grave danger le financement de la FWB et de tous ses acteurs”, souligne le rapport qui appelle à “accélérer” le rythme des économies.

Belga