Quelque 6.000 personnes réunies sur la Grand-Place pour la fête de la FWB

Quelque 6.000 personnes ont dansé vendredi sur la Grand-Place de Bruxelles à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), a rapporté dans la soirée l’ASBL Brussels Major Events.

Environ 6.000 spectateurs et spectatrices, soit la capacité maximale de la place, ont assisté gratuitement au concert organisé par le gouvernement de la FWB, la Ville et la RTBF. Celui-ci réunissait une vingtaine d’artistes francophones, parmi lesquelles la Canadienne Charlotte Cardin ainsi que les chanteuses belges Axelle Red, Alice on the Roof et Typh Barrow.

“Cette édition, placée sous le signe de la jeunesse et du fabuleux destin des Belges, a mis en avant la musique, la danse et la mode à travers une grande diversité de styles“, s’est réjouie Adelaïde de Patoul, porte-parole de Brussels Major Events, dans un communiqué.

Belga – Photo : Brussels Major Events