DéFI Schaerbeek réagit aux propos de Sihame Haddioui : “DéFI a bel et bien respecté sa parole”

L’échevine de la Culture et de l’Egalité des chances à Schaerbeek Sihame Haddioui a déclaré ce mardi sur BX1 que Défi n’avait pas respecté sa parole en laissant l’échevin Michel De Herde participer à ses réunions en toute impunité, dans l’indifférence du groupe local. Une affirmation réfutée ce mercredi par le président de la section DéFI Schaerbeek, Elias Ammi, qui pointe des “propos diffamants”.

“Michel De Herde n’a assisté à aucune réunion de comité de la section DéFI de Schaerbeek, et ce, avant même la décision du comité des sages de DéFI. Il a donc bel et bien été suspendu des réunions du comité et n’a donc pas pu voter pour le renouvellement des instances nationales, régionales et locales. Il ne s’est pas non plus rendu aux réceptions du nouvel an des différentes sections DéFI et il n’y a jamais eu de “petite carte des bons vœux de Schaerbeek DéFI” mentionnant Michel De Herde comme l’affirme avec certitude Sihame Haddioui“, déclare Elias Ammi.

“DéFI a bel et bien respecté sa parole et continuera de le faire“, poursuit le Président de section qui estime que “les faits reprochés à Michel De Herde sont assez graves que pour en faire une instrumentalisation politique et tenter en vain de nuire à DéFI.”

L’échevin écarté des réunions communales

Pour rappel, suite à l’annonce dans la presse ce lundi de l’inculpation de Michel De Herde pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol de mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques, les Echevines et Echevins de la Liste du Bourgmestre – son parti politique – lui ont demandé de ne plus participer aux réunions du collège et du conseil, tant que les inculpations à son encontre n’étaient pas levées. Michel De Herde a par ailleurs accepté que le retrait de ses compétences, effectif depuis sa première inculpation, soit prolongé et qu’il n’ait pas de relation avec les services communaux.

La situation dans laquelle il se trouvait jusqu’alors – échevin sans attribution – lui permettait de participer légalement aux réunions communales, ce qu’il a fait à plusieurs reprises.

V.d.T. – Photo : Commune de Forest/BX1