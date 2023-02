Michel De Herde écarté de ses fonctions communales : “Un réel soulagement” pour Sihame Haddioui

À la demande de son groupe politique, l’échevin schaerbeekois a accepté de se mettre à l’écart du conseil communal, ainsi que la prolongation du retrait de ses compétences.

Inculpé vendredi dernier pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques, Michel De Herde ne siègera plus ces prochaines semaines au conseil communal, ni au collège communal de Schaerbeek. Il reste toujours échevin sans compétence et n’aura plus non plus de relation avec les services communaux, a confirmé ce mardi le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFI). “Je lui ai fait part de nos discussions, et il les a acceptées”, explique la bourgmestre faisant fonction.

L’échevine Sihame Haddioui (Ecolo), qui a déposé plainte contre Michel De Herde pour attentat à la pudeur et sexisme, confie “un réel soulagement” suite à cette annonce. Elle avait décidé ces derniers mois de quitter le conseil communal ou le collège communal, dès que Michel De Herde, sans attribution, était présent : “Il y a l’aspect émotionnel et psychologique, mais aussi une raison politique (derrière ce geste). (…) DéFI prend ses responsabilités, mais j’aurais préféré que ce soit dans un temps un peu plus rapide”.

La bourgmestre Cécile Jodogne estime que l’affaire est suivie de la meilleure manière par l’équipe communale : “Il faut trouver la bonne attitude, savoir défendre ses différentes convictions. Je pense que jusqu’à présent, on a mené cela de la meilleure manière possible. Mais cela reste difficile pour toutes les personnes concernées”.

