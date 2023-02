Schaerbeek : Michel De Herde est inculpé pour viol sur mineur et détention d’images pédopornographiques

Michel de Herde est inculpé pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol de mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques.

L’échevin Schaerbeekois Michel de Herde a été inculpé, vendredi dernier, pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol de mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques, selon les informations de la Dernière Heure. L’information de son inculpation est confirmée par le Parquet de Bruxelles, qui n’a pas fait plus de commentaires.

Cette inculpation-ci, s’ajoute à une précédente inculpation de l’élu. Le quotidien précise que Michel de Herde passera, ce mardi, devant le juge d’instruction pour la première inculpation, à savoir, “atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes“. Elle fait suite à une plainte déposée par une étudiante pour viol, ainsi que par sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo), échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances à Schaerbeek. L’inculpation de Michel de Herde sera confirmée ou infirmée lors de cette audition.

Cécile Jodogne (DéFi), bourgmestre faisant fonction de la commune de Schaerbeek, déclare à notre journaliste que des mesures seront prises, si les faits reprochés se confirment : “On veut analyser la situation après une confirmation de la part de notre avocate, suite à un contact avec le parquet. Si ces inculpations et leurs motifs sont confirmés, car ce sont des faits graves, nous prendront des mesures également“.

Ses avocats réagissent

Michel de Herde a déploré, par la voix de ses avocats, “une nouvelle violation du secret de l’instruction“, et a affirmé que “ces accusations sont totalement infondées“. “Quelle que soit l’issue de cette procédure, la réputation de Michel De Herde sera ternie par de telles fuites, et ce jusqu’à la fin de ses jours. Il ne fait guère de doute que c’est l’objectif recherché par ceux qui sont à l’origine de cette fuite. Michel De Herde maintient solennellement que ces accusations sont totalement infondées et entend démontrer son innocence dans le cadre strict de la procédure judiciaire“, exposent les avocats.

C’est aussi cette semaine que Cohézio donnera son rapport sur l’enquête dans les départements de De Herde, pour évaluer si l’échevin aurait pu se comporter de manière inappropriée avec le personnel.

En novembre, le collège communal a décidé de mettre en congé l’échevin. Ses compétences, à savoir l’Enseignement, les Crèches, le Budget et le Parascolaire, sont , depuis, gérées collégialement.

M.D. – Photo : BX1