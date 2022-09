Une nouvelle plainte vise l’échevin schaerbeekois Michel de Herde pour des faits de viol

Une nouvelle plainte à été déposée à l’encontre de Michel de Herde, échevin de la commune de Schaerbeek, pour deds faits de tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol.

Déjà visé par une plainte de l’échevine Sihame Haddioui pour attentat à la pudeur et sexisme, Michel De Herde (DéFi) fait à nouveau parler de lui. Selon les informations de la DH, une nouvelle plainte a été déposée à l’encontre de l’échevin des Crèches et de l’Enseignement francophone de la commune de Schaerbeek. Il lui est reproché une tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol, bien que le parquet n’ait pas encore confirmé de dépôt de plainte.

►Lire aussi | Schaerbeek : l’échevin Michel De Herde continuera à siéger, malgré une plainte déposée contre lui

La victime, qui n’a pas révélé son identité, explique à nos confrères être restée une partie de la nuit au commissariat pour témoigner auprès de la police, “pour ne pas que ça arrive à d’autres“.

En juillet, la commune de Schaerbeek a mandaté Cohézio de mener une enquête dans les départements gérés par Michel de Herde.

Le collectif Sous-entendu.e.s veut des actes

Avec cette deuxième plainte, le collectif féministe Sous-entendu.e.s a réitéré ses exigences que DéFi “prenne position” : “Avant, une plainte ce n’était pas suffisant pour qu’un échevin se mette de côté, maintenant il y en a une deuxième et il en va de sa compétence d’échevin de l’Enseignement“, a réagit Laura Baiwir, fondatrice du collectif.

Le collectif appelle le parti à prendre des mesures : “Si des actes ne sont pas là, on sera au rendez-vous dans la rue. On n’acceptera plus une deuxième plainte“, prévient-elle. Les Sous-entendu.e.s avaient organisé, en juin dernier, un rassemblement en soutien à l’échevine Sihame Haddioui, pendant le conseil communal.

M.D. – Photo : BX1