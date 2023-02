“Ce n’est pas parce que je parle peu que je me sens coupable” : Michel De Herde sort du silence

Très discret ces derniers temps, l’échevin schaerbeekois, inculpé pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur de mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques, s’est exprimé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

“Ce n’est pas parce que je parle peu en ce moment que je me sens coupable. Je démens les accusations portées contre moi”, explique Michel De Herde. “Depuis la première plainte déposée par Siham Hadioui du parti Ecolo, mes avocats, ma famille, mes proches et moi-même, sommes persuadés avoir affaire à une entreprise de démolition”.

L’échevin explique encore avoir décidé de ne remettre ses éléments de défense qu’à la justice. “Ce qui explique notre absence des médias, alors que l’autre partie n’arrête pas de les utiliser. Ce silence volontaire est pour nous le signe d’un profond respect pour l’institution judiciaire. Il est également trop tôt dans la procédure pour pouvoir citer des témoins à décharge, et il y en aura beaucoup”.

Selon Michel De Herde, la vérité judiciaire sera connue, mais cela risque de prendre du temps. “En attendant, je vous invite à ne pas tomber dans le piège de celles qui veulent faire la justice à la place de la justice. La présomption d’innocence existe. Elle est fondamentale en démocratie. Merci d’assurer sa protection”, conclut l’échevin.

Pour rappel, Michel De Herde a été Inculpé vendredi dernier pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques. Une inculpation qui vient s’ajouter à une précédente pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes. Cette inculpation plus ancienne faisait suite à une plainte pour viol déposée par une étudiante. Quelques mois plus tôt, une autre plainte avait été déposée contre lui par sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo), échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances à Schaerbeek.

Le Collège communal Schaerbeek s’est réuni début de semaine en urgence. À la demande de son groupe politique, l’échevin a accepté de se mettre à l’écart du conseil communal. Il ne siègera plus ces prochaines semaines au conseil communal, ni au collège communal de Schaerbeek. Il reste cependant échevin, mais sans compétence.

Au niveau de DéFI, Le conseil des sages a décidé de l’écarté du parti le temps de la procédure judiciaire.

Ma. Ar. avec Belga – Photo : Facebook – Michel De Herde