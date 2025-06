Décès de Fabian : le policier qui a percuté le garçon comparaît ce lundi devant la chambre des mises en accusation

Le policier placé sous mandat d’arrêt dans le dossier autour de la course-poursuite mortelle à Ganshoren qui a coûté la vie à un garçon de 11 ans comparaît lundi devant la chambre des mises en accusation. La chambre du conseil de Bruxelles avait décidé le 13 juin de prolonger sa détention préventive, sous surveillance électronique d’un mois. L’homme a fait appel de la décision.

La course-poursuite a coûté la vie à Fabian, âgé de 11 ans. Il se rendait chez lui, sur une trottinette électrique, lorsque la police a voulu le contrôler parce qu’il était trop jeune pour utiliser une trottinette électrique. Le jeune garçon a alors pris la fuite et la police a décidé de le poursuivre jusque dans le parc Elisabeth, où la voiture a percuté Fabian. L’enfant a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

Le parquet de Bruxelles a confié l’enquête sur l’accident au Comité P. Cette enquête a déjà révélé que les policiers, contrairement à leurs déclarations, n’avaient activé ni la sirène ni les gyrophares pendant la course-poursuite. Le conducteur de la voiture de police avait été interpellé et placé sous mandat d’arrêt, bien que sous la forme d’une surveillance électronique. L’homme a été inculpé d’entrave malveillante à la circulation ayant entraîné la mort.

Selon ses avocats, Me Maxime Lauria et Me Sven Mary, tant ces accusations que la privation de liberté étaient exagérées. Les communications du procureur sur l’enquête, notamment sur l’utilisation ou non des gyrophares et de la sirène, étaient également prématurées, d’après la défense.

Avec Belga