Décès de Fabian (11 ans) : “Contrairement aux déclarations des policiers”, la sirène et les gyrophares étaient éteints

Le procureur du Roi, Julien Moinil, a révélé les premiers éléments de l’enquête liée au décès de Fabian à Ganshoren.

Plus d’une semaine après le décès de Fabian, le procureur du Roi s’est exprimé face aux médias sur l’avancée du dossier. Il a d’abord précisé qu’il existe un protocole d’accord entre les différentes zones de police. Dès lors, quand une zone est impliquée dans un accident, c’est une autre zone qui doit intervenir. C’est pour cela que le procès-verbal a été rédigé par la zone de police Midi et non par la zone Ouest. L’enquête a ensuite été confiée au Comité P.

Selon Julien Moinil, une instruction a été ouverte. “Le Comité P a travaillé jour et nuit, avec une réactivité exceptionnelle, pour faire la lumière sur ce qui s’est produit.” L’instruction a été ouverte, car “des contradictions sont apparues entre ce que disaient les policiers et les premières constatations objectives“. Des perquisitions ont eu lieu. Les téléphones des policiers impliqués ont été saisis afin d’avoir accès aux conversations qui ont suivi l’accident.

“C’est très clair : il s’agit d’une course-poursuite“, précise le procureur du Roi. “Ce n’est pas à discuter.” Concernant le motif, Julien Moinil indique qu’il s’agit uniquement du fait que Fabian circulait sur une trottinette. “Il n’y a pas d’autres motifs“, poursuit-il. “Fabian n’avait rien d’autre à se reprocher.”

Sirène et gyrophares éteints durant la course-poursuite

Lors d’une course-poursuite, les policiers sont tenus d’allumer la sirène et les gyrophares. “L’expert automobile peut analyser ces éléments-là“, continue Julien Moinil. Dès lors, “d’après les conclusions provisoires“, ni la sirène, ni les gyrophares n’avaient été allumés pour poursuivre Fabian. “Contrairement à ce que les policiers ont déclaré, il semble que le feu bleu n’ait pas été activé.” Julien Moinil précise que les conclusions provisoires de l’expert corroborent les différents témoignages des personnes présentes. “L’expert a également conclu que le véhicule roulait à une vitesse supérieure à 40 km/h dans le parc.”

En ce qui concerne la collision, “il semble que le jeune ait été écrasé par le véhicule de police“. “Les roues du véhicule ont écrasé la tête du garçon ainsi que son bassin.” La question de savoir si le jeune garçon a été percuté ou s’il est tombé avant d’être écrasé par le véhicule reste à trancher par le juge d’instruction.

Un policier placé sous mandat d’arrêt

Le parquet indique que l’instruction ouverte porte sur des faits présumés d’entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort. Ce crime est passible de 20 à 30 ans de réclusion, conformément à l’article 408 du Code pénal. Julien Moinil précise qu’il n’a jamais été question dans le chef du policier au volant de vouloir causer la mort, mais qu’il y a eu une volonté d’entraver à tout prix le conducteur de la trottinette. Dès lors, le policier a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour ce chef, avec une détention à domicile sous surveillance électronique.

Quant à la passagère, elle a également comparu devant le juge d’instruction notamment pour comprendre pourquoi la sirène et les gyrophares n’ont pas été allumés. Cependant, elle n’a pas été inculpée et a été remise en liberté.

“Ce drame ne doit pas être le procès de la police bruxelloise dans sa globalité“, indique encore Julien Moinil. Le procureur parle par contre de faits disproportionnés entre la circulation à trottinette et le décès du jeune garçon.

Pour rappel, lundi 2 juin, vers 17h50, Fabian, circulant sur une trottinette, a été percuté par une voiture de police alors qu’il était poursuivi par le véhicule dans le parc Elisabeth, à proximité de la Basilique de Koekelberg à Bruxelles. Bien que les secours aient tenté de réanimer la victime, l’enfant est décédé à l’hôpital.

Thomas Dufrane était sur place :

Deux autres enquêtes en parallèle

Au-delà des circonstances de la mort de Fabian, Julien Moinil précise que deux autres enquêtes sont en cours. L’une concerne la marque de trottinette utilisée par Fabian. Il s’agit d’une marque chinoise. L’enquête vise à déterminer les conditions de vente de ces trottinettes afin de voir si elles sont conformes aux législations belge et européenne. “Les trottinettes sont un moyen attractif de se déplacer en plein centre urbain“, rappelle Julien Moinil, “mais c’est très dangereux“.

Une descente a eu lieu dans un magasin du centre de Bruxelles. Au total, 63.450€ en petites coupures ont été saisis, ainsi que des stupéfiants. Le siège fictif du magasin est situé à Wemmel et le gérant a son adresse au CPAS. “Il faut se poser des questions“, estime le procureur du Roi.

Des scellés ont été placés sur le magasin. L’inspection économique doit maintenant voir si les engins vendus sont conformes ou non. “Certains peuvent aller jusqu’à 90 km/h“, poursuit Julien Moinil.

La dernière enquête concerne la parution du PV dans la presse. “Je ne peux pas accepter que des policiers diffusent des PV, alors qu’ils sont soumis au secret professionnel“, déplore le procureur. Il précise que plusieurs dizaines de consultations illicites ont été mises en lumière dans ce procès-verbal. Enfin, le procureur a tenu à rappeler l’importance du respect du secret de l’instruction. Il invite chacun à faire preuve de la plus grande prudence. “La presse fait son travail, je ne veux pas en faire le procès, mais mon rôle est de protéger l’enquête et de garantir la vérité judiciaire“, a-t-il conclu.

Emilie Vanhemelen – Photos : Belga