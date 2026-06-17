Début du chantier du nouveau module de maintenance de Safran à Brussels Airport

Brussels Airport et l’entreprise aéronautique Safran ont lancé mercredi les travaux de construction d’une extension de plus de 15.000 m² sur le site de Safran Aircraft Engine Services Brussels. Ce nouveau bâtiment sera dédié à la maintenance de modules de moteurs aéronautiques.

La spécificité de cette infrastructure réside dans le fait qu’elle permettra de traiter séparément les différentes parties d’un moteur, qui peuvent être composées de plusieurs milliers de pièces, permettant d’accélérer les réparations et d’optimiser les opérations.

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Safran Aircraft Engine Services Brussels est déjà implanté au sein de Brussels Airport, où l’entreprise exploite depuis 2024 un atelier dédié à la maintenance des moteurs CFM LEAP qui équipent la majorité des familles d’avions monocouloirs de type A320neo et B737 MAX.

L’extension qui viendra compléter ce bâtiment comprendra un atelier de près de 12.000 m² ainsi qu’un espace de bureaux de plus de 3.000 m². Une tour de parking de 380 places est également prévue.

“Le lancement des travaux de cette Module Factory marque une nouvelle étape clé dans le développement de notre réseau mondial de maintenance pour accompagner la croissance rapide de la flotte de moteurs LEAP“, souligne Nicolas Potier, Directeur Support & Services de Safran Aircraft Engines.

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D’ici 2028, cette extension pourra prendre en charge jusqu’à 1.500 modules par an et créera 250 emplois supplémentaires, portant l’effectif total à plus de 600 collaborateurs à l’horizon 2027.

Belga – Photo : Brussels Airport