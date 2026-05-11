Début de l’enquête publique sur le stade de l’Union au Bempt, malgré les recours et les critiques

L’enquête publique pour le futur stade de l’Union Saint-Gilloise sur le site du Bempt, à Forest, débute ce lundi. Un projet ambitieux, mais qui suscite aussi de nombreuses critiques.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira

Le nouveau gouvernement bruxellois s’est engagé dans sa déclaration politique à “soutenir pleinement la Royale Union Saint-Gilloise pour l’implantation d’un nouveau stade sur le site du Bempt à Forest”. En juillet dernier, Bruxelles Environnement avait octroyé à la Royale Union une “dérogation aux interdictions de détruire ou endommager des habitats, des refuges, des aires de reproduction et des aires de repos de plusieurs espèces animales et de perturber les spécimens de ces espèces durant la période de reproduction, de dépendance d’hivernation ou de migration pendant le chantier de construction d’un nouveau stade de football“.

Cette décision avait été confirmée par le collège de l’Environnement au grand dam des associations “We are nature” Inter Environnement et Natagora qui avaient introduit des recours au gouvernement, conformément aux possibilités offertes par la législation bruxelloise. Il a rejeté les recours introduits d’associations de l’environnement (e.a. We are nature, Inter-Environnement Bruxelles et Natagora) contre une dérogation environnementale. Celle-ci avait été délivrée dans la perspective du futur chantier à envisager dans le cadre du projet de nouveau stade.

Celui-ci implique l’abattage d’arbres.

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L’équipe Dilliès avait tranché le 24 avril dernier, déclarant les recours “recevables mais non fondés“, confirmant l’octroi à la SRL Royale Union Saint-Gilloise de la dérogation précitée. “Le gouvernement a décidé de rejeter le recours, ce qui va tout à fait dans le sens de la décision prise précédemment par mon administration, Bruxelles Environnement. Une décision qui a ensuite été confirmée par le Collège de l’environnement. Cela illustre la volonté commune du gouvernement d’aller de l’avant dans le dossier du stade et de veiller à ce que l’Union puisse jouer dans un tout nouveau temple du football d’ici quelques années“, a commenté la secrétaire d’Etat à l’Environnement, Ans Persoons.

Quelques jours plus tard, l’administration urban.brussels avait déclaré le dossier complet. C’est ce qu’annonçait la secrétaire d’État Audrey Henry dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi : “L’Union Saint-Gilloise mérite un stade à la hauteur de ses résultats“, y déclare-t-elle.

Le dossier est loin d’être bouclé. Les associations ont encore la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat. Les procédures des permis d’environnement et d’urbanisme pour les grandes infrastructures donnent parfois lieu, en Région bruxelloise, à une compétition par élimination entre tenants et opposants de grands projets d’infrastructures dignes d’un championnat de football avec play-offs.