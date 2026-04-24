Projet de stade de l’Union: le gouvernement bruxellois joint un premier geste à la parole

Il a rejeté les recours introduits d’associations de l’environnement (e.a. We are nature, Inter-Environnement Bruxelles et Natagora) contre une dérogation environnementale. Celle-ci avait été délivrée dans la perspective du futur chantier à envisager dans le cadre du projet de nouveau stade. Celui-ci implique l’abattage d’arbres.

En juillet dernier, Bruxelles Environnement avait octroyé à la Royale Union une “dérogation aux interdictions de détruire ou endommager des habitats, des refuges, des aires de reproduction et des aires de repos de plusieurs espèces animales et de perturber les spécimens de ces espèces durant la période de reproduction, de dépendance d’hivernation ou de migration pendant le chantier de construction d’un nouveau stade de football”.Cette décision avait été confirmée par le collège de l’Environnement au grand dam des associations “We are nature” Inter Environnement et Natagora qui avaient introduit des recours au gouvernement, conformément aux possibilités offertes par la législation bruxelloise.

L’équipe Dilliès a tranché jeudi, déclarant les recours “recevables mais non fondés”, confirmant l’octroi à la SRL Royale Union Saint-Gilloise de la dérogation précitée.

“Le gouvernement a décidé de rejeter le recours, ce qui va tout à fait dans le sens de la décision prise précédemment par mon administration, Bruxelles Environnement. Une décision qui a ensuite été confirmée par le Collège de l’environnement. Cela illustre la volonté commune du gouvernement d’aller de l’avant dans le dossier du stade et de veiller à ce que l’Union puisse jouer dans un tout nouveau temple du football d’ici quelques années”, a commenté la secrétaire d’Etat à l’Environnement, Ans Persoons.