Nouvelle étape franchie pour le futur stade de l’Union Saint-Gilloise

Le projet de nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise franchit une étape administrative clé.

Le projet du futur stade de l’Union Saint-Gilloise se concrétise un petit peu plus : l’administration urban.brussels a déclaré le dossier complet. C’est ce qu’a annoncé la secrétaire d’État Audrey Henry dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi : “L’Union Saint-Gilloise mérite un stade à la hauteur de ses résultats“, déclare-t-elle.



Cette étape permet à urban.brussels de pouvoir débuter le travail pour la prochaine phase : le permis d’urbanisme.

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La semaine passée, le gouvernement bruxellois a rejeté les recours introduits par par des associations de l’environnement contre une dérogation environnementale. Il s’était engagé dans sa déclaration politique à “soutenir pleinement la Royale Union Saint-Gilloise pour l’implantation d’un nouveau stade sur le site du Bempt à Forest”.

La rédaction – Photo : KSS Group Design