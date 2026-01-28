Stade de l’Union sur le site du Bempt : IEB et Natagora introduisent un recours contre la dérogation accordée à l’USG

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et Natagora annoncent mercredi avoir introduit un recours auprès du gouvernement bruxellois contre la dérogation à l’Ordonnance Nature accordée à l’Union Saint-Gilloise, dans le cadre de son projet de nouveau stade sur le site du Bempt, à Forest.

Les deux organisations estiment que cette dérogation constitue une menace majeure pour la biodiversité bruxelloise et qu’elle repose sur une interprétation contestable de l'”intérêt public majeur”.

La dérogation, délivrée le 22 juillet par Bruxelles Environnement, autorise notamment l’abattage de 237 arbres et la destruction d’habitats naturels accueillant plusieurs espèces protégées. Elle avait déjà fait l’objet d’un premier recours devant le collège d’environnement, qui a confirmé la décision de l’administration. IEB et Natagora ont dès lors décidé de saisir le gouvernement. En cas de confirmation, elles étudieront un recours devant le Conseil d’État.

Les associations rappellent que les terrains du Bempt sont composés d’une friche, d’une zone humide et de bosquets situés dans la vallée de la Senne, constituant des refuges importants pour de nombreuses espèces. La récente publication de l’atlas des oiseaux nicheurs bruxellois a, selon elles, mis en évidence le rôle crucial de ces derniers espaces naturels pour les populations d’oiseaux.

IEB et Natagora dénoncent également l’absence de consultation publique ainsi que la décision prise malgré les réserves du Conseil supérieur de la Nature. Elles contestent enfin la justification par l'”intérêt public majeur”, estimant que le projet répond avant tout à des intérêts sportifs et commerciaux privés et que la rénovation du stade Marien ou la mutualisation d’infrastructures existantes, n’ont pas été sérieusement examinées.

Ce nouveau recours s’inscrit dans une série de contestations, après notamment celui introduit en septembre par l’ASBL We Are Nature et les critiques exprimées de longue date par des riverains du Bempt face à l’impact environnemental et à la pression attendue sur le quartier.

