De nouveaux coups de feu place Lemmens à Anderlecht, pas de blessés

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de jeudi à vendredi sur la place Alphonse Lemmens à Anderlecht, ont indiqué la zone de police locale Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) et le parquet de Bruxelles. Aucun blessé n’est à déplorer.

“Plusieurs coups de feu ont été tirés sur la place Lemmens”, a expliqué la police de Bruxelles-Midi. “Nos agents ont trouvé plusieurs douilles, mais personne n’a été blessé.”
La fenêtre d’une habitation voisine a été touchée lors de l’incident, mais selon la police, il n’est pas établi, pour le moment, que les auteurs ont délibérément visé ce bâtiment.

Le parquet de Bruxelles a été informé de l’incident et a envoyé le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un expert en balistique sur place pour les constatations techniques.

La place Lemmens a déjà été le théâtre de faits similaires par le passé. Le 7 novembre dernier, plusieurs coups de feu avaient été tirés sur la place et des impacts de balles avaient été constatés sur les façades de plusieurs habitations ainsi que sur des véhicules stationnés.
Lors d’un autre incident de tirs début novembre, un enfant de 11 ans avait été blessé alors qu’il dormait. Ce dernier avait été touché par des éclats de verre provenant d’une fenêtre de son habitation atteinte par des balles. Fin octobre, ce sont deux journalistes de la chaîne locale BX1 qui avaient été pris à partie alors qu’ils réalisaient un reportage sur la place Lemmens.

