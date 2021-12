Noël face au Covid : Yves Van Laethem partage ses recommandations

Dans une capsule partagée par le Centre de crise fédéral.

Comment passer de bonnes fêtes de fin d’année, tout en ne prenant pas de risque face au Covid, et notamment ce variant Omicron qui prend doucement de l’ampleur ? Dans une vidéo relayée par le Centre de crise fédéral, les deux portes-parole de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem et Steven Van Gucht, ont partagé une série de recommandations à suivre.

Ainsi, Yves Van Laethem recommande “de passer les fêtes avec des gens que l’on connaît : pas des gens que l’on voit rarement, si possible“, ainsi que “d’être avec des personnes qui sont en bonne santé. La première chose que l’on dit c’est : si vous êtes malade, malheureusement vous ne participez pas à la fête, vous n’allez pas potentiellement contaminer d’autres personnes et gâcher la fête du groupe en question“.

S’il n’y aura pas de réelle bulle cette année, contrairement à Noël dernier, l’infectiologue recommande de ne pas se réunir à “20-25 personnes comme on le faisait au préalable. On sera par exemple deux ou trois couples, cinq ou six célibataires“. Des personnes qui, selon Yves Van Laethem, “doivent se réunir dans un lieu le mieux ventilé possible. On ne fantasme pas trop sur l’extérieur en Belgique pour un 24 ou un 31 décembre, mais on choisira l’appartement ou la maison la plus vaste de manière à ce qu’il y ait assez de place et d’air qui puisse circuler”

“Et pour que cet air circule le mieux possible, on va garder les fenêtres entre-ouvertes, on va laisser fonctionner la hotte de la cuisine, on va laisser les portes ouvertes pour que les pièces ne soient pas confinées. Et si on a un détecteur de CO², on va l’employer parce que s’il vous montre qu’il y a trop de CO², ce sera une raison supplémentaire pour mieux ventiler dans la pièce en question“, explique le porte-parole.

Quant au port du masque, “on ne va pas le porter durant toute la fête, bien sûr, mais peut-être au moment d’accueillir les gens, dans le hall un peu plus restreint, et peut-être pour certaines personnes comme les personnes âgées qui sont plus fragiles et pour lesquelles le port d’un masque (même FFP2) peut avoir un intérêt à certains moments“, ajoute Yves Van Laethem.

Concernant l’auto-testing, l’infectiologue invite à réaliser un test antigénique rapide dans les heures avant la fête “puisqu’on sait que ce test est moins sensible et qu’il faut le faire durant les heures les plus proches du moment où on va se retrouver tous ensemble pour fêter au mieux“, conclut le porte-parole interfédéral.

Ventilation : un outil par Internet

Alors qu’une bonne ventilation est recommandée, certains outils existent pour aider les Bruxellois dans cette démarche. Ainsi, depuis avril dernier, le site Internet collaboratif français “Nous Aérons” permet de calculer la bonne durée de ventilation pour s’assurer des fêtes en toute sécurité.

“Le soir de Noël, combien de fois allez-vous devoir aérer votre local pour suivre les recommandations en la matière ? Nous vous proposons un petit simulateur qui vous permettra d’estimer cette fréquence !“, explique “Nous Aérons” sur son compte Twitter.

Sur ce site Internet, il est possible d’indiquer la superficie des lieux, la hauteur sous plafond et le nombre de participants, et d’ainsi obtenir une estimation de l’aération préconisée.

