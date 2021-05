La ventilation, une des clés pour lutter contre la covid-19

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a sorti un arrêté ministériel sur les systèmes homologués pour la ventilation et la purification de l’air. Alors que le système par UVC n’était pas repris, les palais du Heysel qui disposent de cette technologie pourra finalement être validé.

En juillet dernier, Brussels Expo a fait installer dans ses palais un système de purification d’air par une méthode employée notamment dans les cabinets de dentiste, à savoir les UVC. Pour la structure, cela devait permettre une reprise rapide de l’activité et accueillir un grand nombre de personnes. Ce système est d’ailleurs actuellement utilisé dans le palais de l’exposition DinoWorld et dans le centre de vaccination.

Alors, lorsque l’arrêté ministériel du ministre de la santé précise les systèmes de ventilation autorisés et que les UVC ne sont pas repris, c’est un peu un vent de panique qui souffle sur le Heysel et sur la société qui a fourni le dispositif. Mais aujourd’hui, Denis Delforge, le directeur de Brussels Expo est rassuré. “Nous pouvons utiliser ce dispositif sans problème. Cela nous a été confirmé et la société qui nous a fourni le dispositif pourra aussi avoir une dérogation. Il s’agit d’une technique utilisée au niveau médical et qui a fait ses preuves.”

Un arrêté qui homologue certains systèmes

Depuis des mois, on a vu fleurir sur le marché, des sociétés qui proposent de nombreux systèmes qui peuvent soi-disant débarrasser l’air de la covid. Il fallait donc encadrer cela et reconnaître aussi que la ventilation est un moyen de lutte contre la covid-19.

Pour que le système soit valable, il faut qu’il brasse un volume d’air suffisant et aussi qu’il le stérilise. Deux techniques ont été approuvées: par les filtres ou par les rayons UVC. Les autres techniques comme l’ionisation, le plasma, l’ozone n’ont pas encore fait leur preuve et d’autres études devront être menées.

Une expérience concluante pour le KVS

Durant plusieurs soirs, des représentations ont eu lieu au théâtre flamand KVS avec une augmentation du nombre de spectateurs au fur et à mesure. Et les résultats sont concluants puisqu’on ne constate pas de contamination. Ces résultats n’étonnent pas Nathan Clumeck, professeur en maladies infectieuses au CHU St-Pierre, qui a supervisé cette étude. En effet, lors du spectacle, le public a été testé avec un test antigénique. Tous étaient négatifs et une semaine après, 4 personnes étaient positives. Les gens assis à côté ont été retrouvées et personne n’était positif à la covid-19. “C’est extrêmement important pour toutes les salles de spectacles, conclut Nathan Clumeck. Cela veut dire qu’avec une bonne ventilation et des masques, on ne court aucun risque. Tester le public n’est pas utile et ne sera pas faisable à grande échelle.”

D’autres tests pourraient encore être organisés notamment au stade Roi Baudouin avec des jauges plus importantes. “C’est important que les localités se préoccupent de cette donnée. On reconnait l’utilité de la ventilation dans la lutte contre la covid-19. Maintenant, cela va avoir des impacts car il faut financer l’installation de ces systèmes. Est-ce que des aides publiques pourront être distribuées? Les autorités ont un rôle à jouer.”

Un investissement sur le long terme

Ces systèmes de ventilation parfois coûteux doivent être vus comme des investissements sur le long terme. En effet, comme la création des égouts a permis au XIXe siècle d’éradiquer la dysenterie ou la diphtérie, la ventilation devrait réduire les maladies qui se transmettent dans l’air comme la rougeole ou la grippe saisonnière.

■ Interview de Denis Delforge, CEO de Brussels Expo et Nathan Clumeck, professeurs en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre par Vanessa Lhuillier