Cyberattaques, incendies, pandémies : les menaces qui pèsent sur Bruxelles

En peaufinant l’analyse des risques 2025-2027, safe.brussels espère pouvoir réagir plus rapidement en cas de catastrophe dans la capitale. Cette analyse est le fruit d’une étroite collaboration avec de nombreux acteurs régionaux et fédéraux, dont les pompiers de Bruxelles, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), la SNCB, Infrabel, le gestionnaire de réseau Sibelga et la police.

► Reportage | Bruxelles va tester l’intelligence artificielle et les technologies spatiales pour mieux gérer les crises

L’analyse identifie les éléments les plus risqués pour la Région-capitale et dresse un portrait de la perception des risques par les Bruxellois eux-mêmes. Plus de 2.600 Bruxellois ont été interrogés, ainsi que 600 navetteurs.

“Pour maîtriser les risques, il faut d’abord les connaître”

L’analyse montre que la menace de risque est la plus élevée dans quatre catégories: les risques naturels, sanitaires, malveillants, ainsi qu’économiques et technologiques.

Ainsi, Bruxelles risque d’être confrontée à des vagues de chaleur et des tempêtes, des inondations et des vagues de froid, aggravées par le changement climatique. Les incendies dans les immeubles-tours, les dommages aux infrastructures énergétiques et les incidents ferroviaires font également partie des risques. Par ailleurs, le risque d’épidémies et de pandémies reste réel, même si la plupart des Bruxellois n’en ont pas conscience. À cela s’ajoute la menace d’une guerre hybride, comprenant des cyberattaques, la paralysie d’infrastructures cruciales, des actes de sabotage et des attaques contre des cibles vulnérables, telles que les institutions européennes.

► Reportage | Brusafe change de nom : l’école régionale est désormais intégrée à safe.brussels

“Pour maîtriser les risques, il faut d’abord les connaître. Cette analyse, coordonnée et préparée par les collaborateurs de safe.brussels, doit servir de boussole aux acteurs de la Région bruxelloise pour anticiper les scénarios les plus préjudiciables et se préparer à réagir efficacement”, a expliqué Sophie Lavaux, gouverneure chargée de la gestion de crise en Région de Bruxelles-Capitale.

Belga – Photo : Belga