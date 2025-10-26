Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Bruxelles va tester l’intelligence artificielle et les technologies spatiales pour mieux gérer les crises

Et si l’intelligence artificielle aidait demain les autorités bruxelloises à mieux gérer les situations d’urgence ? C’est tout l’enjeu du partenariat noué entre safe.brussels, la Zone de police Midi et l’Agence spatiale européenne (ESA).

Cette semaine, au centre spatial européen de Redu, des experts venus de toute l’Europe ont travaillé à la conception de solutions innovantes pour améliorer l’évacuation de foules en Région bruxelloise.

Le projet lauréat, porté par Trillium Technologies, permettra d’identifier en temps réel les itinéraires d’évacuation les plus sûrs grâce aux données spatiales et à l’intelligence artificielle. Il sera testé dès 2026 lors d’un exercice grandeur nature à Bruxelles, coordonné par safe.brussels et la Zone de police Midi.

Pour la Gouverneure bruxelloise Sophie Lavaux, ce type d’innovation est indispensable : “En cas de catastrophe naturelle ou d’accident grave, les autorités doivent décider rapidement. Sauver du temps, c’est sauver des vies.

Avec ce projet, Bruxelles s’affirme comme un laboratoire européen de la gestion de crise “augmentée”, où les technologies spatiales se mettent au service de la sécurité des habitants.

Reportage de Lucas Piron et Dominique Rogée de TV LUX

Lire aussi :

Partager l'article

26 octobre 2025 - 11h53
Modifié le 26 octobre 2025 - 12h04
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales