Bruxelles va tester l’intelligence artificielle et les technologies spatiales pour mieux gérer les crises

Et si l’intelligence artificielle aidait demain les autorités bruxelloises à mieux gérer les situations d’urgence ? C’est tout l’enjeu du partenariat noué entre safe.brussels, la Zone de police Midi et l’Agence spatiale européenne (ESA).

Cette semaine, au centre spatial européen de Redu, des experts venus de toute l’Europe ont travaillé à la conception de solutions innovantes pour améliorer l’évacuation de foules en Région bruxelloise.

Le projet lauréat, porté par Trillium Technologies, permettra d’identifier en temps réel les itinéraires d’évacuation les plus sûrs grâce aux données spatiales et à l’intelligence artificielle. Il sera testé dès 2026 lors d’un exercice grandeur nature à Bruxelles, coordonné par safe.brussels et la Zone de police Midi.

Pour la Gouverneure bruxelloise Sophie Lavaux, ce type d’innovation est indispensable : “En cas de catastrophe naturelle ou d’accident grave, les autorités doivent décider rapidement. Sauver du temps, c’est sauver des vies.“

Avec ce projet, Bruxelles s’affirme comme un laboratoire européen de la gestion de crise “augmentée”, où les technologies spatiales se mettent au service de la sécurité des habitants.

■ Reportage de Lucas Piron et Dominique Rogée de TV LUX