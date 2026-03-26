Selection Days : Sibelga recrute 200 talents

Le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz bruxellois Sibelga prévoit de recruter près de 200 personnes en 2026, principalement pour des fonctions techniques et informatiques, a-t-il annoncé jeudi dernier.

“Ces recrutements visent notamment à accompagner la modernisation du réseau électrique, l’évolution des infrastructures gaz, la digitalisation des processus et le renforcement des systèmes informatiques”, explique le GRD.

Dans ce cadre, Sibelga organisera trois journées de recrutement les 26, 27 et 30 mars principalement dédiées aux techniciens gaz et électricité. Après un entretien et un test pratique, les candidats sélectionnés sauront le jour même s’ils sont retenus, promet le GRD.

Sibelga emploie près de 1.200 collaborateurs, dont environ un tiers réside en Région bruxelloise.