Covid Safe Ticket : une application sécurisée

Un salon dédié à l’outillage a débuté ce jeudi 9 septembre, le premier depuis le début de la crise du covid-19, avec une spécificité : le Covid Safe Ticket.

Au sein de Brussels Expo, on s’attelle déjà à vérifier le Covid Safe Ticket et la carte d’identité des visiteurs. Les agents de gardiennage et les hôtesses sont tenus d’effectuer les vérifications avec une consigne : faire attention aux faux pass.

► À lire aussi | Le gouvernement bruxellois se prépare à introduire le Covid Safe Ticket

Si auparavant, il était de frauder et de montrer un faux Covid Safe Ticket, aujourd’hui un filigrane entoure le QR code et clignote afin de permettre de montrer que le pass est authentique et qui empêche toute photo ou capture d’écran.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Loïc Boulard et Thibault Sempels