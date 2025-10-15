Course-poursuite dans les rues de Bruxelles : le conducteur placé sous mandat d’arrêt et inculpé de tentative de meurtre

Le conducteur interpellé samedi à Bruxelles après une course-poursuite a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de tentative de meurtre ainsi que d’entrave méchante à la circulation, a indiqué mercredi la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier.

Les faits se sont produits samedi matin, vers 07h40, lorsqu’un véhicule a circulé à contre-sens sur le boulevard Botanique. “Lorsqu’un véhicule de police a souhaité procéder à son contrôle, celui-ci a pris la fuite à très vive allure“, avait précisé le parquet. Une course-poursuite s’en est suivie, mobilisant plusieurs équipes de police.

Un signalement a été diffusé sur les ondes et un barrage a été établi au carrefour Bolivar-chaussée d’Anvers. Le conducteur a alors foncé en direction des policiers, contraignant ces derniers à ouvrir le feu sur le véhicule poursuivi. La course s’est terminée rue Quatrecht, où le suspect a été intercepté.

Aucun blessé n’a été signalé lors de l’intervention. Le conducteur, qui était sous l’influence de stupéfiants, a été privé de liberté dès son arrestation. Après audition et examen du dossier, le juge d’instruction a décidé de le placer sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre sur les policiers et entrave méchante à la circulation.

