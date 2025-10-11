La police intercepte un homme après une course-poursuite à Bruxelles, aucun blessé

Une course-poursuite s’est déroulée samedi à Bruxelles entre des policiers et un chauffeur qui avait circulé à contre-sens, a indiqué le parquet de Bruxelles samedi matin. Le chauffeur a été privé de liberté et est poursuivi pour tentative de meurtre. Ce dernier était sous influence de stupéfiants.

“Vers 7h40, un véhicule roulait à contre-sens sur le Boulevard Botanique”, a déclaré le parquet. “Lorsqu’un véhicule de police a souhaité procéder à son contrôle, celui-ci a pris la fuite à très vive allure. Une course-poursuite a alors été entamée.”

La police a ensuite émis un signalement sur ses ondes, et un autre barrage a été mis en place au carrefour Bolivar-Chausée d’Anvers. “Le véhicule a foncé en direction des policiers. Les policiers n’ont eu d’autre choix que d’ouvrir le feu en direction du véhicule poursuivi. La course-poursuite s’est achevée rue Quatrecht”, a détaillé le parquet. Le parquet a ajouté qu’aucun blessé n’était à déplorer.

Le chauffeur a été intercepté et est privé de liberté. Il était sous influence de stupéfiants. “Le parquet de Bruxelles a ordonné les premiers devoirs d’enquête, entre autres l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale et l’analyse des images de vidéo-surveillance”

Le suspect est poursuivi du chef de tentative de meurtre et l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Le parquet annonce qu’il ne divulguera aucune autre information.

Belga