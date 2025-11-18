Course contre-la-montre pour transformer l’ancien Cora d’Anderlecht d’ici janvier: “Le timing est un peu irréaliste, mais on va y arriver”

Quel avenir pour les sites qui abritaient jusqu’à il y a peu les magasins Cora? À Anderlecht, la société repreneuse est à pied d’œuvre. Un Delhaize s’y installera bientôt, mais la galerie commerçante doit se redéployer.

Fin janvier, devraient se déployer les rayons d’un Delhaize flambant neuf dans l’ancien Cora d’Anderlecht. Le temps presse, car le chantier a débuté en octobre. “Le chantier est compliqué par le timing qui est un peu irréaliste, mais on va y arriver“, promet Jean-Luc Stavaux, directeur technique de la société repreneuse Mitiska Reim.

Les choses se sont précipitées depuis avril et l’annonce de la fermeture des sept hypermarchés Cora, dont celui d’Anderlecht. Mitiska Reim doit désormais gérer les surfaces laissées vacantes et pour lesquelles Delhaize et d’autres enseignes ont manifesté leur intérêt. En ce qui concerne les galeries commerçantes, c’est un peu plus délicat : “Nous avons eu quelques départs, mais nous sommes occupés à retravailler ces cellules pour les commercialiser à de nouveaux preneurs“, explique Anne Thiry, CEO de Galimmo Belux. “Nous rencontrons beaucoup de succès dans notre commercialisation, plus de 80% de la transformation est déjà précommercialisée“, précise-t-elle.

Les employés de Cora ont tous reçu leur C4, mais une clause a été signée avec les futurs occupants pour qu’ils puissent y postuler prioritairement.

■ Reportage de David Courier, Béatrice Broutout et Corinne De Beul.

La direction de l’enseigne Cora avait annoncé le 8 avril dernier la fermeture de ses sept hypermarchés (dont deux à Bruxelles: Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert) et de ses services support début 2026, ainsi que sa volonté de céder les galeries commerçantes attenantes aux hypermarchés au groupe immobilier Mitiska. L’entreprise dit investir au total plus de 80 millions d’euros pour la transformation des sept sites.

Chaque magasin Cora va être scindé en petits espaces commerciaux. “Notre objectif général est clair”, affirmait le directeur général: “transformer les hypermarchés et galeries en centres commerciaux régionaux, ancrés autour de l’alimentaire. La mixité commerciale devra répondre aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui. A l’avenir, nous attirerons des enseignes qui reprendront une partie de l’assortiment des anciens Cora (alimentaire, non alimentaire, mobilier de jardin…), mais aussi des enseignes venant compléter l’offre existante dans les galeries.”

Depuis, les magasins de jouets, fournitures scolaires et produits multimédias Dreamland ont annoncé qu’ils ouvriront à Anderlecht et Woluwe. La chaîne de supermarchés Delhaize a également annoncé l’ouverture de nouveaux points de vente dans les anciens locaux de Cora. Chaque magasin disposera d’environ 2.000 m² de surface de vente et proposera “l’expérience Delhaize complète”, incluant l’ensemble des concepts commerciaux de l’enseigne ainsi qu’un point de retrait e-commerce (Collect). Fin octobre, c’est l’enseigne danoise d’ameublement et de décoration Jysk qui a annoncé prévoir l’installation de sept nouvelles boutiques sur les sites des anciens hypermarchés Cora.