L’enseigne d’ameublement Jysk va s’installer dans les anciens Cora d’Anderlecht et de Woluwe-Saint-Lambert

L’enseigne danoise d’ameublement et de décoration Jysk annonce jeudi l’ouverture prochaine de seize nouveaux magasins. La société reprend neuf établissements de sa concurrente néerlandaise, Leen Bakker, et prévoit l’installation de sept nouvelles boutiques sur les sites des anciens hypermarchés Cora.

Leen Bakker avait annoncé en août la mise en vente de ses 44 magasins belges en raison de difficultés financières. La chaîne néerlandaise a jusqu’au 7 décembre pour leur trouver un nouveau propriétaire. C’est chose faite pour neuf de ces boutiques, reprises par le groupe danois Jysk. Il s’agit des enseignes de Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Bruges, Termonde, Kuurne, Zottegem et deux autres qui doivent encore être annoncées. Les réouvertures sont prévues “début 2026”.

Jysk s’engage par ailleurs à reprendre “au moins la moitié du personnel sous contrat” dans ces anciens Leen Bakker.

► Voir notre reportage | Delhaize ouvrira deux nouveaux supermarchés à la place des Cora l’an prochain

En outre, l’entreprise scandinave va s’installer dans les anciens Shopping Cora d’Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt, Woluwe-Saint-Lambert et Messancy. Ces nouveaux magasins ouvriront cet été.

Jysk compte pour l’heure 70 boutiques et environ 800 travailleurs en Belgique. Son objectif est de passer prochainement à 125 sites et 1.000 collaborateurs.

Belga – Photo : Belga Image