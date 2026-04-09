Coupe du monde de hockey: un tas d’activités à Bruxelles ce week-end pour le PROMOTOUR

À l’approche de la Coupe du monde de hockey, qui se tiendra en août prochain à Wavre, Hockey Wallonie Bruxelles lance le “PROMOTOUR”, une tournée de promotion à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de faire découvrir ce sport au grand public.

Le lancement de cette tournée dédiée à la petite balle blanche se tiendra sur deux jours. Elle débutera le samedi 11 avril, sur la place Peter Benoît de Neder-Over-Heembeek, de 10h00 à 18h00, en présence de la Red Panther Emily Verhees. Dimanche 12 avril, le rendez-vous est prévu sur la place Emilie Bockstael, de 10h00 à 18h00 également.

“L’objectif est de faire découvrir le hockey au grand public tout en mettant en lumière cet événement de portée internationale, en collaboration avec les clubs locaux. Pour cela, un terrain de street hockey sera installé dans des lieux de passage afin de proposer des initiations gratuites, ludiques et accessibles à tous, encadrées par un moniteur“, a expliqué le directeur général de Hockey Wallonie Bruxelles, Dominique Coulon.

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Le lancement de cette tournée se fera à Bruxelles, en collaboration avec le Primerose Hockey Club, club historique de la capitale. Pendant deux jours, l’espace public se transformera en véritable terrain d’initiation, accessible à tous.

“Je me réjouis que Bruxelles accueille le lancement du PROMOTOUR de la Coupe du monde et permette à chacun de découvrir ce sport au cœur de nos quartiers. J’espère que ces moments de découverte susciteront de nouvelles vocations et donneront envie à de nombreux jeunes Bruxellois de franchir le pas vers une pratique régulière“, a déclaré l’échevine libérale en charge des sports, Florence Frelinx.

Lors de cette tournée, des initiations gratuites au street hockey, des animations autour de la Coupe du monde, la présence d’une réplique du trophée et une rencontre avec le club local seront proposées au public.

Belga – Photo : Belga Image