Journée découverte au Racing : le para-hockey comme forme d’inclusion par le sport

Le jeudi 26 mars 2026, la Ligue Handisport Francophone & Hockey Wallonie-Bruxelles ont organisé une journée découverte du parahockey dans les installations du Royal Racing Club de Bruxelles.

Ce projet est mis en place en collaboration avec Hockey Together et le Royal Racing Club de Bruxelles. Cette activité est gratuite et est orientée à destination des institutions en lien avec la déficience intellectuelle.

En effet, une quarantaine de personnes qui vivent en institutions ont répondu présent pour cet événement. À quelques mois de la Coupe du Monde de hockey en Belgique, il s’agit d’une certaine forme d’inclusion par le sport.