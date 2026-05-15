Coupe de Belgique : les joueurs de l’Union célébrés à Saint-Gilles… avec le championnat en ligne de mire

Les joueurs de la Royale Union Saint-Gilloise ont été accueillis jeudi soir par plusieurs centaines de supporters devant la maison communale de Saint-Gilles après leur victoire 3-1 après prolongation face au RSC Anderlecht, en finale de la Coupe de Belgique.

Le car des joueurs est arrivé vers 21h00 à hauteur de la place Van Meenen, soit à l’heure annoncée par les autorités locales. Une importante foule était rassemblée devant la maison communale dans une ambiance particulièrement festive, plusieurs supporters continuant encore d’affluer depuis les cafés et bars du parvis de Saint-Gilles.

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Vers 21h20, les joueurs sont apparus au balcon de l’hôtel de ville sous les chants des supporters. Des fumigènes ont plongé la place dans une ambiance de boîte de nuit, tandis que la foule reprenait des chants unionistes et brandissait des écharpes bleues et jaunes.

Depuis le balcon, les joueurs ont dédié leur victoire aux supporters. “Cette Coupe de Belgique, elle est pour vous, supporters unionistes“, ont-ils lancé sous les applaudissements des gens massés au pied des escaliers de la maison communale.

Le championnat en ligne de mire

Les joueurs sont restés un peu plus de dix minutes au balcon avant de repartir rapidement en bus, l’Union devant déjà se tourner vers sa prochaine rencontre cruciale de championnat prévue dimanche face au Club Brugge.

“Les joueurs vont rentrer dormir pour dimanche, pour qu’on puisse revenir sur la place Van Meenen et la remplir entièrement avec le titre de champion de Belgique“, expliquait Marc, présent sur la place.

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Après le départ des joueurs, une partie du public a quitté progressivement la place tandis que d’autres supporters continuaient encore d’arriver dans l’espoir d’apercevoir l’équipe. Marianne, venue avec ses deux enfants vêtus de bleu et jaune, regrettait d’être arrivée trop tard. “On savait que c’était à 21h00, mais on ne pensait jamais qu’ils arriveraient à l’heure“, confiait-elle.

Malgré le départ de l’équipe, les chants unionistes continuaient encore de résonner jeudi soir dans les bars et rues autour de la place Van Meenen.

Belga – Photo : Belga