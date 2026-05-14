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Coupe de Belgique: la ferveur était vive tant à Anderlecht qu’à Saint-Gilles

En plus des milliers de supporters présents au stade Roi Baudouin, la finale a aussi été suivie avec ferveur des deux côtés de Bruxelles.

À Anderlecht, les fans mauves étaient rassemblés au Lotto Park, où la rencontre était diffusée sur écran géant.

À Saint-Gilles, les supporters de l’Union s’étaient regroupés dans les bars pour vivre ensemble ce derby historique.

Entre espoir, tension et explosion de joie, cet après-midi a pleinement dépassé les limites du stade.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Charlotte Pire

■ Duplex de Maria Bemba

■ Duplex de Simon Breem

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