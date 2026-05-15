Coupe de Belgique : la Ville de Bruxelles dénonce de nombreux dégâts au stade Roi Baudouin

Le stade Roi Baudouin a subi d’importantes dégradations jeudi lors de la finale de la Coupe de Belgique, remportée 3-1 après prolongation par la Royale Union Saint-Gilloise face au RSC Anderlecht. La première échevine en charge des Sports de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx, a dénoncé “avec la plus grande fermeté” les dégâts constatés, “en particulier dans la tribune d’Anderlecht”.

Des photographies diffusées par la Ville montrent de nombreux sièges arrachés ou détruits ainsi que des détritus et des dégâts matériels importants dans plusieurs secteurs du stade. Selon l’échevine MR, près de 300 sièges auraient été cassés. Un incendie a également été allumé durant la rencontre. Le décompte précis des dégâts doit encore être réalisé vendredi.

“Nous pouvons comprendre la frustration sportive. Mais rien, absolument rien, ne peut justifier que l’on démolisse un bien public“, a dénoncé Florence Frelinx dans un communiqué. L’élue a rappelé que le stade Roi Baudouin était “le stade national et la maison des Diables rouges“.

La facture envoyée au club

La Ville de Bruxelles précise qu’après inventaire complet des dégâts, elle établira une estimation du coût des réparations. La facture sera envoyée au club concerné, a précisé Florence Frelinx.

L’an dernier déjà, des dégâts pour près de 70.000 euros avaient été constatés après la finale de Coupe de Belgique, disputée par le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges. Des supporters brugeois s’en étaient aussi violemment pris à des habitants et commerces de Molenbeek, Bruxelles-Ville et Jette.

L’échevine soutient le durcissement de la loi football porté par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), notamment en matière d’identification des fauteurs de troubles et d’interdictions de stade.

Avec Belga – Photo : Cabinet de Florence Frelinx