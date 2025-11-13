Commission spéciale Métro 3 : des dirigeants de la Stib entendus ce jeudi, suivez les auditions en direct

Suite au rapport cinglant de la Cour des comptes sur la gestion du chantier du Métro 3, les députés bruxellois ont voté pour la mise en place d’une commission spéciale afin d’auditionner les acteurs et faire la lumière sur les éventuels dysfonctionnements.

Au cours de sa première réunion, la commission a décidé de faire appel à des experts indépendants le cas échéant pour se faire accompagner sur des questions techniques. Les différents acteurs seront entendus dans l’ordre des chapitres du rapport de la Cour des comptes en commençant par le premier portant sur la genèse du projet.

Ce jeudi, c’est au tour du vice-président et du directeur des systèmes de transport de la Stib, Renaud de Saint Moulin, et le directeur du programme du 1er tronçon du Métro 3 d’être entendus par les députés.

Suivez ces auditions en direct à partir de 9h :

Le dossier du projet de métro 3 dont le chantier a été engagé, a été placé sous les projecteurs au détour du rapport de la Cour des Comptes. Au-delà du constat d’une explosion du coût global du projet (+255% entre 2015 et 2024), celle-ci a fait état d’un manque de transparence ayant entravé le processus d’audit et dénoncé des lacunes autour du passage d’un tunnel sous le palais du Midi, ainsi que dans la gestion des marchés relatifs à la transformation des stations existantes.

► Lire aussi | Documents manquants, manque de prudence : ce que révèle le cinglant rapport de la Cour des comptes sur le Métro 3

Ont également été notés de “multiples dysfonctionnements” sur la procédure d’appel d’offres pour le tronçon Bordet-Nord. La mise sur pied d’une commission spéciale avait été décidée le 24 octobre dernier.

Avec Belga – Photo : Belga