Métro 3 : la commission spéciale se met en mouvement

La commission spéciale du Parlement bruxellois chargée de se pencher sur la gestion du projet de métro 3 a entamé jeudi son travail en l’organisant en vue des prochaines semaines. Elle est présidée par Anne-Charlotte d’Ursel (MR), ex-présidente de la commission de la Mobilité. La vice-présidence sera assurée par Clémentine Barzin (MR), Jamal Ikazban (PS), et Hicham Talhi (Ecolo).

Au cours de sa première réunion, la commission a décidé de faire appel à des experts indépendants le cas échéant pour se faire accompagner sur des questions techniques.

Les différents acteurs seront entendus dans l’ordre des chapitres du rapport de la Cour des comptes en commençant par le premier portant sur la genèse du projet.

La commission souhaite avoir accès aux documents de la STIB, de Beliris, de Bruxelles-mobilité, et de la Cour des comptes avant que leurs représentants ne soient auditionnés.

Les invitations seront lancées en vue de commencer les auditions dès jeudi prochain.

La présidente Anne-Charlotte d’Ursel a indiqué vouloir organiser les travaux de manière dynamique. Chaque groupe posera ses questions et les auditionnés répondent directement. Plusieurs tours seront possibles jusqu’à épuisement des questions.

Le dossier du projet de métro 3 dont le chantier a été engagé, a été placé sous les projecteurs au détour d’un rapport de la Cour des Comptes. Au-delà du constat d’une explosion du coût global du projet (+255% entre 2015 et 2024), celle-ci a fait état d’un manque de transparence ayant entravé le processus d’audit et dénoncé des lacunes autour du passage d’un tunnel sous le palais du Midi, ainsi que dans la gestion des marchés relatifs à la transformation des stations existantes.

Ont également été notés de “multiples dysfonctionnements” sur la procédure d’appel d’offres pour le tronçon Bordet-Nord. La mise sur pied d’une commission spéciale avait été décidée le 24 octobre dernier.

Belga