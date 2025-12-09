Cellules de Poelaert : un nouveau plan d’action soumis à l’auditorat du travail en décembre

Un nouveau plan d’action sera soumis à l’auditorat du travail de Bruxelles dans le courant du mois pour résoudre les soucis les plus graves au niveau des cellules du palais de Justice Poelaert, indique l’auditorat dans un communiqué diffusé mardi.

La mise en œuvre de ce plan d’action fera ensuite l’objet de concertations et de vérifications lors de réunions mensuelles présidées par l’auditorat, poursuit le communiqué.

Ce plan d’action fait suite à une visite d’inspection des cellules réalisée le 23 novembre par un magistrat de l’auditorat du travail. Il avait conclu que la situation était “problématique” au palais de Justice de Bruxelles.

À la suite de cette visite, l’auditorat avait indiqué ne pas vouloir faire usage de mesures coercitives prévues par le code pénal social, mais opter dans un premier temps pour “une démarche privilégiant une régularisation de la situation sur base volontaire”.

Le complexe cellulaire du site Poelaert pose problème au niveau des conditions de travail des policiers de la DAB (direction de sécurisation), qui ne respecteraient pas, à certains égards, la réglementation du bien-être, selon l’auditorat. En 2021, des agents s’étaient déjà plaints des conditions d’hygiène dans ces locaux. Il était alors question d’invasion de souris et d’infiltrations d’eau.

L’état des cellules de Poelaert pose également problème du point de vue des conditions de détention des prévenus appelés à comparaître devant les juges, rappelle l’auditorat du travail dans son communiqué.

Il est aussi à l’origine de difficultés d’acheminement des détenus vers les salles d’audience, certaines cellules étant temporairement inutilisables. Ces difficultés ont des conséquences sur la tenue des audiences, les procédures, le travail des magistrats et des avocats.

Concernant le complexe cellulaire du site Portalis, un magistrat a procédé à une visite d’inspection pour identifier les mesures à prendre, signale l’auditorat du travail.

