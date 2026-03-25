Carrefour Belgique pourrait intéresser un fonds d’investissement allemand

Alors que des informations évoquent un possible intérêt du fonds Aurelius pour ses activités belges, Carrefour assure vouloir poursuivre son développement en Belgique et affirme avoir achevé sa revue stratégique.

Le groupe Carrefour reste “pleinement mobilisé pour développer ses activités en Belgique dans la durée“, a-t-il réagi mercredi à l’annonce selon laquelle le fonds d’investissement allemand Aurelius serait intéressé par la reprise de la branche belge de l’enseigne française. “La revue de portefeuille est désormais terminée“, ajoute-t-il.

Selon L’Echo et De Tijd, Carrefour s’interroge sur la pertinence de garder ses activités belges (mais aussi polonaises et argentines) bousculées par la concurrence. Un premier nom émergerait parmi les acquéreurs potentiels de Carrefour Belgique. Il s’agit du fonds d’investissement allemand Aurelius, qui reprendrait la troisième chaîne de supermarchés (derrière Colruyt et Delhaize) en tandem avec la direction locale.

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“Conformément à ce qui a été annoncé lors de la présentation du plan stratégique Carrefour 2030 (il y a quelques semaines, NDLR), la revue de portefeuille est désormais terminée“, répond le groupe français dans un communiqué de presse.

“Dans toutes nos géographies, la priorité est de poursuivre la transformation engagée avec succès, d’améliorer la performance opérationnelle et de construire un modèle durable, au service de nos clients et de nos partenaires“, développe-t-il.

“Les résultats récents de la Belgique confirment les progrès réalisés et la dynamique positive en cours. Carrefour reste donc pleinement mobilisé pour développer ses activités en Belgique dans la durée“, conclut le groupe.

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Belga – Photo : Belga Image