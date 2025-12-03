Carrefour envisage de quitter la Belgique : l’enseigne étudie la vente de ses activités chez nous

Passer la navigation
Carrefour, le géant français de la grande distribution, réévalue sa présence en Belgique, ce qui pourrait aboutir à une vente de ses activités dans le royaume, selon les informations dévoilées mercredi par L’Echo et De Tijd.

Récemment, Carrefour a annoncé son intention de concentrer ses efforts sur trois marchés clés: la France, l’Espagne et le Brésil. La Belgique n’a quant à elle pas été mentionnée, ce qui n’est pas de très bon augure. En effet, les marchés jugés non prioritaires sont progressivement abandonnés.

Cette année, Carrefour a déjà cédé ses magasins italiens à NewPrinces pour un milliard d’euros. Les activités en Pologne et en Roumanie sont également sur le marché, et un retrait d’Argentine est à l’étude.

Désormais, c’est au tour du marché belge d’être passé à la loupe. L’enjeu est de taille, car Carrefour est la troisième chaîne de supermarchés en Belgique, derrière Colruyt Group et Delhaize. Avec 40 hypermarchés, 440 supermarchés Carrefour Market et 300 magasins de proximité Carrefour Express, l’empreinte du groupe francilien est significative.

À l’exception des hypermarchés et de 43 supermarchés, la majorité des magasins sont gérés par des indépendants. L’entreprise emploie quelque 10.000 personnes dans le pays.

