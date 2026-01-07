Bus et trams ralentis à Bruxelles en raison des conditions météo

Selon la STIB, les lignes de bus 13, 20, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 43, 47, 48, 54, 61, 63, 65, 66, 71, 87 et 95 sont fortement perturbées en raison des chutes de neige. Les difficultés concernent notamment l’adhérence sur certaines voiries et les ralentissements généralisés du trafic.

Les lignes de tram 81 et 92 sont également impactées. Dans ce cas, les perturbations ne sont pas directement liées aux trams mais à la présence de véhicules entravant les voies de tram, ce qui empêche une circulation fluide.

► Lire aussi | Chutes de neige : l’aéroport de Bruxelles annule quarante vols

Sur le réseau de bus, la situation est particulièrement compliquée dans certains secteurs avec des routes en pente. De longues files de bus ont notamment été observées aux abords de la gare de Bruxelles-Central ainsi qu’à la barrière de Saint-Gilles.

La Stib espère une amélioration progressive de la situation au fil de la journée, à mesure que la neige s’arrête de tomber, ce qui permettra aux conditions de circulation de se normaliser.

► Retrouvez les informations en temps réel sur le site de la Stib

Belga