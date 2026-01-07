Chutes de neige : l’aéroport de Bruxelles annule quarante vols

Il s’agit de vingt vols à l’arrivée et de vingt vols au départ, a indiqué le porte-parole Jeffrey Franssens.

À l’aéroport de Bruxelles, quarante vols ont été annulés mercredi en raison des chutes de neige prévues.

“En raison de la neige, nous nous attendons à des retards, c’est pourquoi ces vols ont été annulés”, explique Franssens. “Nos équipes sont prêtes à intervenir afin de dégivrer non seulement les avions, mais aussi les pistes de décollage et d’atterrissage.”

L’aéroport conseille aux voyageurs qui doivent prendre un vol ce mercredi d’arriver bien à l’avance et de consulter en ligne le statut de leur vol via le site Web ou l’application.

Belga – Images : Caravaggio