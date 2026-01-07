Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Transports en commun, aéroport, écoles : la neige a changé les plans des Bruxellois ce mercredi

Elle était attendue, mais elle a tout de même amené son lot de perturbations sur la capitale ce mercredi. La neige est tombée une bonne partie de la matinée, clouant des avions au sol à l’aéroport de Zaventem et entraînant des retards dans les transports en commun. Les perturbations sur les axes routiers ont cependant été limitées, de nombreux travailleurs ayant opté pour le télétravail. Dans les écoles, en revanche, la neige a fait la joie des élèves, certains professeurs décidant de profiter de ce manteau blanc dans les parcs.

Si de telles chutes de neiges sont aujourd’hui rares dans la capitale, elles restent cependant tout à fait normales. “C’est une situation finalement assez classique“, pointe Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). “Nous avons l’impression de vivre un évènement un petit peu hors normes, mais il faut simplement se rappeler d’il y a deux ans, à Uccle, où l’on avait enregistré 11 cm de neige, soit un peu plus que ce qui est observé aujourd’hui. Mais il est vrai que cela a tendance à être de plus en plus rare si l’on compare aux années 70 et 80.

Les températures resteront proches de zéro dans les prochains jours. Bruxelles n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle chute de flocons en fin de semaine.

Reportage de Joachim Vincent et Marjorie Fellinger

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales