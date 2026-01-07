Transports en commun, aéroport, écoles : la neige a changé les plans des Bruxellois ce mercredi

Elle était attendue, mais elle a tout de même amené son lot de perturbations sur la capitale ce mercredi. La neige est tombée une bonne partie de la matinée, clouant des avions au sol à l’aéroport de Zaventem et entraînant des retards dans les transports en commun. Les perturbations sur les axes routiers ont cependant été limitées, de nombreux travailleurs ayant opté pour le télétravail. Dans les écoles, en revanche, la neige a fait la joie des élèves, certains professeurs décidant de profiter de ce manteau blanc dans les parcs.

Si de telles chutes de neiges sont aujourd’hui rares dans la capitale, elles restent cependant tout à fait normales. “C’est une situation finalement assez classique“, pointe Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). “Nous avons l’impression de vivre un évènement un petit peu hors normes, mais il faut simplement se rappeler d’il y a deux ans, à Uccle, où l’on avait enregistré 11 cm de neige, soit un peu plus que ce qui est observé aujourd’hui. Mais il est vrai que cela a tendance à être de plus en plus rare si l’on compare aux années 70 et 80.”

Les températures resteront proches de zéro dans les prochains jours. Bruxelles n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle chute de flocons en fin de semaine.

■ Reportage de Joachim Vincent et Marjorie Fellinger