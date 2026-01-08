Bruxelles sous la neige vue de l’espace : l’ESA publie une image impressionnante

Bruxelles est métamorphosée en ce mois de janvier, en raison des multiples chutes de neige. Les images de la capitale sont saisissantes, d’autant plus lorsqu’elles viennent… de l’espace.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a publié ce mercredi une photo de Bruxelles et sa périphérie enneigées. Le Pentagone, le parc du Cinquantenaire, l’aéroport de Zaventem ou encore la forêt de Soignes sont clairement visibles dans des teintes blanches et grises.

L’image a été capturée par la mission Copernicus Sentinel-2 le 6 janvier 2026. “Ces observations satellitaires fournissent des informations précieuses sur l’étendue des chutes de neige et leurs impacts potentiels“, commente l’ESA.

Pour voir l’image en haute qualité, cliquez ici.

La rédaction – Photos : Caravaggio et ESA/Copernicus