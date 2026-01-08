La tempête Goretti en approche de la Belgique : le numéro 1722 activé, les parcs bruxellois fermés à partir de 16h

La tempête Goretti qui traversera la Belgique d’ouest en est dans la nuit de jeudi à vendredi et la journée de vendredi entraînera dans son sillage de fortes averses de pluie et de neige ainsi que des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 90 km/h dans la capitale. Cette situation a poussé l’Institut royal météorologique (IRM) à placer le pays en alerte jaune pour le vent, la pluie et le verglas.

L’IRM prévoit ainsi des rafales de vent qui pourront atteindre localement 90km/h. Le code jaune sera en vigueur vendredi entre 04h00 et 19h00 sur l’ensemble du pays à l’exception des provinces d’Anvers et du Limbourg. Les plus fortes rafales sont prévues en cours de matinée, et à la mer ces fortes rafales perdureront jusqu’en fin d’après-midi ou en soirée de vendredi.

Des précipitations actives atteindront par ailleurs le pays dans le courant de l’après-midi de jeudi depuis la France et affecteront le temps jusque samedi soir. Sur une période de 24 heures, plus de 25 l/ m2 pourront tomber. Dans plusieurs régions, 30 à 40 l/ m2 seront possibles voire localement un peu plus. Il faudra également tenir compte de la couche de neige actuelle qui pourra rapidement fondre et s’ajouter au cumul des précipitations.

Par ailleurs, l’alerte jaune aux conditions glissantes sera encore en vigueur jusqu’à jeudi en fin de matinée sur l’ensemble du territoire. Une faible zone de précipitations transitera en effet sur la Belgique depuis la France avec (localement) de faibles pluies qui pourront temporairement être verglaçantes sur la partie sud-ouest du pays. En Ardenne, cette perturbation conduira à un peu de neige.

Les conditions seront moins glissantes sur une grande partie du pays vendredi matin, mais une nouvelle alerte jaune sera émise sur l’ensemble du territoire dans le courant de la journée de vendredi. Celle-ci restera valable durant une bonne partie de la journée de samedi.

Le numéro 1722 activé

Le Service public fédéral Intérieur a activé le numéro 1722, que les gens peuvent appeler pour obtenir l’aide des pompiers en cas de dégâts causés par la tempête et les inondations. Pour les situations mettant la vie en danger, le numéro d’urgence 112 reste disponible.

Pour les dégâts causés par les tempêtes et les inondations nécessitant l’intervention des pompiers, vous pouvez introduire une demande via le guichet électronique www.1722.be ou appeler le numéro 1722. Le SPF demande de privilégier l’utilisation du guichet électronique. “Cela vous évitera de devoir rester longtemps en ligne avant d’avoir un opérateur. En effet, les lignes téléphoniques sont parfois saturées lorsque de nombreuses personnes appellent en même temps“, explique-t-il.

“N’appelez le 112 que pour les situations potentiellement mortelles“, ajoute-t-il. “Les centres d’appel d’urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. Ils examinent la situation au cas par cas et déterminent qui doit être aidé en premier.”

Les parcs bruxellois fermés

Les parcs, réserves naturelles et bois gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public à compter de jeudi 16h00 et jusqu’au moins vendredi après-midi en raison des fortes rafales annoncées, a indiqué Bruxelles Environnement. La forêt de Soignes bruxelloise est aussi concernée.

Hormis la fermeture des espaces verts, Bruxelles Environnement conseille aux citoyens d’éviter de circuler à proximité des arbres.

Les espaces verts seront rouverts dès la fin de l’alerte et après inspection, nettoyage et sécurisation.

