Météo : les températures remontent ce jeudi, avant le retour de la neige fin de semaine

Les températures vont repasser au-dessus de la barre du zéro degré ce jeudi. Mais prudence, les voiries risquent d’être encore verglassés ce matin. Une alerte jaune aux conditions glissantes sera ainsi encore en vigueur jusqu’en fin de matinée sur l’ensemble du pays.

Aujourd’hui, le ciel sera très nuageux à couvert depuis le sud-ouest. Une première zone de faibles précipitations traversera la Belgique depuis la France. Tôt le matin, dans la moitié sud-ouest occupée par cette faible perturbation, de faibles pluies se congelant au sol ne sont pas exclues en certains endroits. En de nombreux endroits, le temps est brumeux et, localement, du brouillard (givrant) peut se former.

En cours d’avant midi, les précipitations transiteront plus avant vers le nord avec quelques faibles pluies, et en Ardenne avec un peu de neige (fondante).

En fin d’après-midi et le soir, une zone de pluie nettement plus active envahira rapidement l’ensemble des régions depuis la France. Les précipitations seront encore provisoirement neigeuses en Ardenne.

Les températures se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 5 degrés à la mer en fin de journée, mais elles continueront de progresser le soir et la nuit suivante. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Vers le soir, il deviendra modéré de secteur sud à sud-est.

Belga – Photo : Belga