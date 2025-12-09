Brussels Airport: Fédéral et Flandre s’unissent pour réduire les nuisances sonores

Les gouvernements flamand et fédéral ont signé mardi un “protocole de collaboration” en vue de réduire les nuisances sonores générées par Brussels Airport et y améliorer les conditions de vie pour les riverains.

Le texte a été signé mardi par le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, et le ministre flamand de l’Environnement, Jo Brouns.

Objectif: réduire le bruit engendré par les activités de l’aéroport, mais sans attenter au développement de l’aéroport en tant que levier économique.

L’accord prévoit la mise sur pied d’un groupe de pilotage commun rassemblant les deux cabinets et leurs administrations.

► Lire aussi | La Flandre devient le principal actionnaire de Brussels Airport

Un groupe de travail technique rassemblera, lui, l’exploitant de l’aéroport, des représentants du secteur aérien et le contrôleur aérien Skeyes. Une concertation structurelle est également prévue avec les communes et les riverains.

La définition du plan devrait être bouclée dans les prochains mois. Il sera alors présenté au gouvernement flamand.

Belga