La Flandre devient le principal actionnaire de Brussels Airport

L’augmentation de la participation du gouvernement flamand dans Brussels Airport a été officiellement finalisée, a annoncé lundi le fonds souverain flamand Participatiemaatschappij Vlaanderen. La Flandre devient ainsi le principal actionnaire de l’exploitant de l’aéroport de Zaventem.

Via la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), le gouvernement flamand a porté sa participation dans la Brussels Airport Company (BAC) de près de 1% à 39%. Pour ce faire, la PMV a racheté, après 14 ans, 52% des parts de BAISA – le consortium d’actionnaires qui détient 75% de BAC – auprès du fonds de pension des enseignants de la province canadienne de l’Ontario (OTPP).

Annoncée en juin, cette transaction représente le plus grand investissement jamais réalisé par la PMV. La Flandre détient désormais une participation plus importante dans l’aéroport national que l’État fédéral, qui possède 25% plus une action via la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI).

Belga – Photo : Belga Image