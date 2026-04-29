Belfius : d’importants changements au sein du Comité de direction et du Conseil d’administration

L’assemblée générale de Belfius a approuvé, ce mercredi, d’importants changements au sein du Comité de direction et du Conseil d’administration du groupe bancaire.

Olivier Onclin devient ainsi CEO de Belfius Banque tandis que Marc Raisière, qui a occupé le poste d’administrateur délégué pendant 14 ans, présidera dorénavant le Conseil d’administration.

Olivier Onclin avait déjà présenté sa nouvelle stratégie fin mars. Belfius souhaite notamment s’internationaliser et envisage dans ce cadre de proposer des assurances en France. Elle pourrait également accueillir un actionnaire supplémentaire. Belfius est actuellement détenue à 100% par l’État belge, mais celui-ci a fait savoir qu’il cherchait un repreneur pour 20% des actions.

La nouvelle stratégie s’accompagne par ailleurs de la nouvelle campagne “Be Unstoppable“. Celle-ci met notamment en avant le créateur de mode Edouard Vermeulen (Natan), le boxeur Victor Schelstraete et la joueuse de hockey Ambre Ballenghien.

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Le renforcement du Comité de direction de Belfius Banque passe encore par la nomination de Mario De Vry en tant qu’Executive Director Wholesale & Public Banking et de Matthias Baillieul en tant qu’Executive Director People & Corporate Affairs. Bram Somers devient quant à lui Chief Technology & Operations Officer.

Chez Belfius Insurance, Charlotte Gaudy rejoint le Comité de direction en tant que Chief Financial Officer tandis que Karel Verbeeck est désigné Executive Director Non Life.

Enfin, au sein du Conseil d’administration, le mandat de Lutgart Van den Berghe, administrateur indépendant non exécutif, est arrivé à son terme. L’assemblée générale a dès lors proposé de nommer Vanessa Marquette (associée chez Loyens & Loeff) en tant qu’administrateur indépendant non exécutif, sous réserve de l’approbation de l’autorité de contrôle.

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