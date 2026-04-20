Rassemblement devant Belfius pour demander une politique d’investissement plus éthique

Une vingtaine de militants des organisations Rise for Climate Belgium et Grands-parents pour le Climat, soutenus par l’asbl Financité, se sont rassemblés lundi midi devant le siège de Belfius, place Rogier à Bruxelles, pour demander à la banque publique d’adopter une politique d’investissement plus éthique et durable.

Les militants ont interpellé les passants, ainsi que les employés et clients de Belfius, en scandant des slogans tels que “Une banque fossile, on n’en veut pas!“, ou encore “Belfius est encore à nous!“.

Les manifestants ont voulu dénoncer les résultats du dernier “Scan des banques” publié en mars par Financité et FairFin, qui évalue les politiques d’investissement des banques actives en Belgique selon dix critères sociaux et environnementaux. Selon ce classement, Belfius obtient un score moyen ou insuffisant sur neuf des dix critères analysés et figure en bas du tableau parmi les grandes banques.

Les manifestants estiment que ces résultats sont incompatibles avec le statut public de Belfius, dont l’État belge est l’unique actionnaire, et avec les engagements pris par la Belgique en matière de climat, de droits humains et de justice sociale.

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L’action s’inscrit également dans le contexte du projet du gouvernement fédéral de céder 20% du capital de la banque à des investisseurs privés. À travers le slogan “Belfius est encore à nous“, les organisateurs entendent rappeler la mobilisation menée en 2017 contre une précédente tentative d’introduction en bourse.

Selon les organisations présentes à la manifestation, la politique climatique de Belfius reste insuffisante, notamment parce que la banque n’exclut pas le financement de projets liés au pétrole et au gaz et ne prévoit d’exclure les entreprises charbonnières qu’à partir de 2030.

Les organisateurs ont appelé les citoyens, et en particulier les clients de Belfius, à interpeller la direction de la banque afin qu’elle renforce ses engagements en matière d’investissements durables.

Belga