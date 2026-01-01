Aux urgences, une nuit du Nouvel An sous pression : “Cela demande énormément d’énergie”

La nuit du Nouvel An a mis les urgences de la clinique Saint-Jean, comme chaque année, sous forte pression, avec un afflux de patients souvent liés à l’alcool et aux drogues.

Les admissions se sont enchaînées toute la nuit à la clinique Saint-Jean. Le Nouvel An est toujours une période très chargée pour les urgences. Il y a, généralement, près de 50% d’admissions en plus, par rapport à une garde classique.

Une grande partie des patients admis sont intoxiqués à l’alcool ou aux drogues. “C’est une nuit qui demande énormément d’énergie et d’effectifs“, explique Alina Gabriela Chihaia, infirmière cheffe adjointe à la clinique Saint-Jean. “Une personne qui n’est pas consciente pour X ou Y raison, ça monopolise beaucoup de monde. Ça implique de devoir faire attention à eux, de vérifier que leur état ne se dégrade pas dans les heures qui suivent. Ça peut arriver avec certaines drogues ou avec la consommation abusive d’alcool“.

À Bruxelles, pour gérer l’afflux de patients aux urgences, plusieurs postes médicaux ont été installés près des lieux de festivités. “Ça diminue le nombre de personnes qui arrivent chez nous, puisqu’ils sont déjà triés. Ça nous aide énormément“, admet Alina.

Mais loin de l’agitation des urgences, les infirmières arrivent à s’accorder, malgré tout, une courte pause : “On a organisé une auberge espagnole. Tout le monde a apporté des choses pour fêter le nouvel an“, se réjouit Marie-Laure Van Vyve, infirmière SMUR à la clinique Saint-Jean.

Cela n’empêche pas les soignants de gérer l’arrivée des malades à l’hôpital. Au total, près de 80 personnes ont été admises cette nuit aux urgences, tandis que 40 ambulances ont été déployées.

■ Reportage de Valentine Rolus, Jacques Vermeer et Stéphanie Mira