Aucun blessé par balle confirmé après la bagarre de l’avenue Chazal à Schaerbeek

La confusion initiale proviendrait du fait que l’appel des pompiers mentionnait des noms de rues différents de ceux de l’incident. Il s’agirait probablement de la même personne que celle impliquée dans une bagarre sur l’avenue Chazal, précise le ministère public. Aucun second blessé n’a été retrouvé.

Un seul blessé a été recensé jeudi matin à Schaerbeek et il n’a pas été touché par balle, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

Jeudi, peu après 07h00, une bagarre a éclaté entre deux personnes à hauteur du croisement de la rue Auguste Lambiotte et de l’avenue Chazal, à Schaerbeek. Des coups de feu ont été entendus, a rapporté Katlien Breugelmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere). Une personne, annoncée dans un premier temps comme ayant été blessée par balle à la tête, a été prise en charge par les services de secours.

Après examens médicaux, il est apparu qu’elle ne présentait pas de blessure par arme à feu. Ses jours ne sont plus en danger L’auteur des faits a pris la fuite. Le parquet de Bruxelles a été informé et une enquête a été ouverte. Les services de police procèdent actuellement aux devoirs d’enquête afin d’identifier le ou les auteurs et de déterminer les circonstances exactes de l’incident. Dans les premières heures, une confusion est née entre deux annonces : celle liée à la bagarre de l’avenue Chazal via la police et celle mentionnée dans un appel des pompiers faisant état, dans un premier temps, d’un blessé par balle dans une autre rue. Le parquet a clarifié qu’il s’agissait du même blessé et que la piste d’un tir ayant atteint la victime est écartée.

