Coups de feu à Schaerbeek : une personne blessée par balle retrouvée

Une bagarre a éclaté jeudi matin vers 07h00 à hauteur du croisement de la rue Auguste Lambiotte et de l’avenue Chazal, à Schaerbeek.

Des coups de feu ont été entendus, rapporte Katlien Breugelmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere) confirmant une information du quotidien Het Laatste Nieuws.

Une personne, initialement annoncée avoir été blessée par balle à la tête, a été prise en charge par les services de secours. Après examens médicaux, il s’est avéré qu’elle ne présentait pas de blessure par arme à feu. Son état de santé n’inspire plus d’inquiétude.

Plus tard dans la journée, l’agence Belga a appris qu’une personne blessée a été retrouvée peu après 07h00 à l’angle de l’avenue Rogier et de la rue Alexandre Markelbach. Elle présentait une blessure par balle, selon les secours. “La personne a été prise en charge par une ambulance et une équipe du SMUR, puis transportée à l’hôpital“, indique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers. Son état de santé n’a pas été précisé.

Il n’est pas encore établi si les deux interventions concernent un seul et même incident. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les événements. L’autre ou les autres personnes impliquées ont pris la fuite.

Avec Belga – Photo : Google Maps