Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Coups de feu à Schaerbeek : une personne blessée par balle retrouvée

Une bagarre a éclaté jeudi matin vers 07h00 à hauteur du croisement de la rue Auguste Lambiotte et de l’avenue Chazal, à Schaerbeek.

Des coups de feu ont été entendus, rapporte Katlien Breugelmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere) confirmant une information du quotidien Het Laatste Nieuws.

Une personne, initialement annoncée avoir été blessée par balle à la tête, a été prise en charge par les services de secours. Après examens médicaux, il s’est avéré qu’elle ne présentait pas de blessure par arme à feu. Son état de santé n’inspire plus d’inquiétude.

Plus tard dans la journée, l’agence Belga a appris qu’une personne blessée a été retrouvée peu après 07h00 à l’angle de l’avenue Rogier et de la rue Alexandre Markelbach. Elle présentait une blessure par balle, selon les secours. “La personne a été prise en charge par une ambulance et une équipe du SMUR, puis transportée à l’hôpital“, indique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers. Son état de santé n’a pas été précisé.

Il n’est pas encore établi si les deux interventions concernent un seul et même incident. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les événements. L’autre ou les autres personnes impliquées ont pris la fuite.

Avec Belga – Photo : Google Maps

Lire aussi :

Partager l'article

07 août 2025 - 13h50
Modifié le 07 août 2025 - 13h53
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales