Après une “année rouge”, BX1 compte “faire différemment pour faire plus”

Après une restructuration marquée par huit licenciements en 2025, BX1 mise sur une hausse de productivité, une renégociation du temps de travail et une modernisation technologique pour surmonter sa crise financière.

Alors que le média bruxellois BX1 présentait jeudi sa refonte pour 2026, la directrice Annebel Joseph est revenue sur la restructuration opérée en fin d’année dernière. Entre licenciements économiques, négociations sur le temps de travail et modernisation technologique, la chaîne régionale tente de tourner la page d’une crise financière en pariant sur une hausse de sa productivité.

L’année 2025 a été une “année rouge” sur le plan financier pour BX1, dont les subsides régionaux, émanant de la Cocof, constituent la principale source de revenus, a souligné la directrice, sans dévoiler davantage de détails. Pour “passer ce cap financier compliqué“, la direction a dû trancher dans le vif : huit employés ont quitté le navire, dont six via des licenciements secs. Une coupe qui a touché un quart de la rédaction.

► Voir aussi | Nouveau logo, nouvelle image et nouvelle grille de programmes pour BX1 : voici ce qui vous attend dès le 12 janvier

Malgré ces licenciements, des difficultés financières persisteraient au sein du média bruxellois, apprend Belga à bonne source. Interrogée sur la possibilité de nouveaux licenciements, Annebel Joseph a voulu rassurer sans pour autant écarter totalement cette éventualité. “On fait tout pour l’éviter“, a-t-elle déclaré, tout en admettant qu’il n’y avait “pas de garantie d’emploi“.

“Je veux protéger les équipes de BX1, mais nous devons évoluer, sinon on va mourir“, a ajouté la directrice.

Pour redresser la barre et sécuriser l’avenir, la direction mise sur l’augmentation de la productivité des équipes restantes. “Faire différemment pour faire plus“, a résumé Mme Joseph.

Des discussions sont en cours avec la délégation syndicale autour d’une nouvelle convention collective de travail (CCT). Parmi les points sur la table, le passage de journées de 7h30 à des prestations de 9 heures, qui offriraient plus de flexibilité pour couvrir l’actualité.

Parallèlement à cette réorganisation, BX1 a opéré un “bond technologique” depuis son installation dans les locaux du Frame, à Schaerbeek. Cette modernisation permettra notamment de rationaliser les opérations et donc d’augmenter la productivité et la polyvalence des équipes : “Certaines opérations techniques qui mobilisaient trois personnes en demanderont beaucoup moins désormais“, a expliqué la directrice.

Belga – Photo : Belga Image